Galatasaray Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor

02.03.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki son hafta maçında Alanyaspor'u yenerek 4'te 4 hedefliyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Rotasyona gidebilir

Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

Türkiye Kupası'nda 9 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

Son 5 maçta 9 gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

Alanyaspor ile üst üste 2. kez oynayacak

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

Alanyaspor'a karşı son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Tüm gözler İran’a çevrilmişken Kim Jong-un’dan sürpriz bir çıkış geldi Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi
İsrail’in 30 bombayla vurduğu Hamaney’in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Bu videodaki herkes öldü Bu videodaki herkes öldü

09:02
11 yıldır Liverpool’da ama tek golü yok
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:15
İran’dan şok görüntü Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
07:40
Dünya Trump’ın bu sözlerini konuşuyor: İran’da düşündüğümüz herkes öldü
Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: İran'da düşündüğümüz herkes öldü
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
06:52
Savaş piyasaları fena vurdu Petrol ve altın fiyatları yükseldi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi
06:45
İran’dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
05:46
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı
ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 09:11:51. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.