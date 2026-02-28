Galatasaray, Alanyaspor\'u 3-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın yaptığı ortada altıpasın sol tarafında Mounie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 1-1
58. dakikada Lang'ın uzun pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında kafayla Osimhen'e bıraktı. Bu oyuncunun röveşata denemesinde top yana düşerken Torreira, meşin yuvarlağı alıp filelere gönderdi. 2-1
62. dakikada Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta sağ tarafta topla buluşan Makouta'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Mounie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
81. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.
83. dakikada kaleci Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi geçip ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 3-1
90. dakikada Asprilla'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira (İlkay Gündoğan dk. 79), Sara (Asprilla dk. 87), Sane, Barış Alper Yılmaz (Lemina dk. 66), Lang (Jakobs dk. 79), Osimhen (Icardi dk. 86)
Yedekler: Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Nhaga
Teknik Direktör: Okan Buruk
Alanyaspor: Victor, Lima (Fatih Aksoy dk. 82), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Enes Keskin dk. 82), Janvier, Ruan, Meschack (Hagi dk. 62), Hwang Ui-jo (İbrahim Kaya dk. 73), Mounie (Güven Yalçın dk. 82)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Baran Moğultay, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Sacha Boey (dk. 45+2), Torreira (dk. 58), Osimhen (dk. 83) (Galatasaray), Mounie (dk. 49) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Lang, Singo (Galatasaray), Lima, Aliti, Makouta (Alanyaspor) - İSTANBUL
