Galatasaray-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray gibi güçlü bir takımdan 2 golle puan almanın önemli olduğunu söyledi

Tecrübeli teknik adam, Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de arka arkaya deplasmanda Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaştıklarını hatırlatan Denizli, "Arka arkaya İstanbul'da 2 zorlu maç oynadık. Son haftalarda aşağıya doğru eğrilen bir grafiğimiz var. Bunu kendi içimizde telafi etmeye gayret ediyoruz. Sezona başladığımız kadroda bizi ciddi manada zor durumda bırakacak sakatlıklar yaşadık. Bu iki deplasman puanı bizim için mutlu edici. Bugün takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Galatasaray gibi güçlü bir takımda 2 golle puan almak önemliydi." diye konuştu.

Galatasaray'ın arkasında müthiş bir taraftar desteği olduğunu dile getiren Denizli, "Müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra daha dikkatli olabilsek sonuç farklı olabilirdi. Özellikle ceza sahası içi ve çevresinde kullandığımız toplarda gecikme yaşadık. Galatasaray'ın da pozisyonları var. Bu maçı seyredenlerin temposundan, mücadelesinden ve gollerinden keyif aldığını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmamız lazım. Zorlu bir lig yaşıyoruz. Yeni kurulmuş bir takımız. Şu anki pozisyonumuz, sezon başında düşündüğümün 3 puan gerisinde. Bunu telafi edebilecek kadroya sahibiz. Önümüzdeki haftalarda sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesiyle tempomuz daha da yükselecek." ifadelerini kullandı.

"Benim açımdan çok duygusal bir maç"

Altay ve Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli izler bırakan Denizli, kendisi açısından duygusal bir maç olduğunu söyledi.

Saha kenarında farklı duygular yaşadığını anlatan 72 yaşındaki teknik adam, "Benim açımdan çok duygusal bir maç. Bugün karşılaşan iki takımda da benim uzun yıllarım geçti. Futbolcu olarak kariyerimin başladığı kulübüm Altay'da 18 yıl, Galatasaray gibi büyük bir camiada 9 yıl görev yaptım. Saha kenarında böyle iki takımın maçını izlemek son derece farklı duygular yaşatıyor. Şartlar ne olursa olsun başında olduğum takımın başarısı için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem kararları

Mustafa Denizli, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın kararlarını değerlendirdi.

Yedikleri ilk golde ve kazandıkları penaltıda tartışmalar yaşandığının söylenmesi üzerine tecrübeli teknik adam, şunları dile getirdi:

"Bizim yediğimiz golü çok fazla açıdan izleme imkanım olmadı. Futbolcularımın beyanına inanmam gerekir. Orada bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Ben baktığımda da temas var gibi görünüyor ama çok fazla üzerine konuşmak istemiyorum. Hata varsa da insanlara mahsus. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birisinin böyle karar vermesini saygıyla karşılıyorum. Bizim penaltı pozisyonunu izleyemedim. Oyuncularımın verdiği ilk tepki bunun bir penaltı olduğu eklindeydi. Cüneyt hoca geldi ve uzun bir süre izledi. O da aynı kanaatte olması gerekir ki penaltıyı verdi. Bizim penaltı pozisyonumuzu izlemedim."

"Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim"

Mustafa Denizli, hafta içinde Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiğini ancak bunun takımın başına geçmeyle ilgili olmadığını söyledi.

Göztepe müsabakası için İzmir'de olan Fenerbahçe kafilesinin kendisinin de kaldığı otelde konakladığını aktaran Denizli, "Fenerbahçe, benim uzak olduğum camia değil. Görev yapan eski ve yeni yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmamdan daha doğal bir şey olamaz. Misafir olan tanıdık yöneticilerle oturup sohbet etmeyelim mi? Oturduk ama onun dışında bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başında olduğum camiada sporculuk yıllarımda büyük mutluluklar ve üzüntüler yaşadım. Buradaki görevim benim adıma son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı savunma anlayışıyla oynamadık"

Altay Teknik Direktörü Denizli, Medipol Başakşehir ile Galatasaray maçlarında takımının çok farklı performans sergilediğini söyledi.

Medipol Başakşehir'in çıkışta bir takım olduğunu dile getiren Denizli, "İki hafta arasında siyahla beyaz arasındaki gibi fark vardı. Geçen hafta oynadığımız rakibimiz, son haftalarda Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan ve 5 hafta kazanan bir takımdı. Psikolojik olarak baskıyı kabul ettik. Medipol Başakşehir maçındaki futboldan hoşnut olmadım. Bugün öyle değildi. Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı savunma anlayışıyla oynamadık. Tam tersi maçın sonunda yaptığımız hamlelerle kazanmak istedik. Bizim için bu maçtaki görüntü önemliydi. Önümüzdeki haftalara bu görüntüyü taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.