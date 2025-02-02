Galatasaray, Alvaro Morata ile Anlaştı

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GALATASARAY'IN anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki İspanyol futbolcu Alvaro Morata İstanbul 'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer dönemindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Galatasaray, son olarak İtalya ekibi Milan'da forma giyen Alvaro Morata ve kulübüyle satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki golcü oyuncu, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için İstanbul'a geldi. Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen İspanyol futbolcuyu, çok sayıda taraftar karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi. Morata, daha sonra havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.