Galatasaray, Alvaro Morata ile Anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Alvaro Morata ile Anlaştı

Galatasaray, Alvaro Morata ile Anlaştı

Galatasaray, İtalya'nın Milan takımından 32 yaşındaki İspanyol futbolcu Alvaro Morata ile 1,5 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasına vardı. Morata, İstanbul'a iniş yaptı ve taraftarları selamladı.

02.02.2025 15:33  Güncelleme: 15:38
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GALATASARAY'IN anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer dönemindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Galatasaray, son olarak İtalya ekibi Milan'da forma giyen Alvaro Morata ve kulübüyle satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki golcü oyuncu, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için İstanbul'a geldi. Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen İspanyol futbolcuyu, çok sayıda taraftar karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi. Morata, daha sonra havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Alvaro Morata ile Anlaştı - Son Dakika

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