Galatasaray Alvaro Morata'yı İstanbul'a Getirdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Alvaro Morata'yı İstanbul'a Getirdi

Galatasaray, kiralık olarak anlaştığı Alvaro Morata'yı İstanbul'a getirdi, taraftarlar karşıladı.

02.02.2025 15:37
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Galatasaray'ın kiralık olarak görüşmelere başladığını açıkladığı İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İstanbul'a geldi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamında hücum bölgesine önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata ile kiralık olarak anlaşma sağladı ve 32 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Morata, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

İspanyol futbolcuyu havalimanında yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alvaro Morata taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Morata daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Yaz transfer döneminde Milan'a transfer olan Alvaro Morata, 25 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Alvaro Morata'yı İstanbul'a Getirdi - Son Dakika

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