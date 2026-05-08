Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi kazanması durumunda Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.
