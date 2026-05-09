Galatasaray - Antalyaspor Maçında Önemli Gelişmeler

09.05.2026 20:42
Galatasaray, Antalyaspor ile 33. haftada 3 eksikle mücadele etti. Yunus Akgün 100. maçına çıktı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar le Bilal Gölen üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Hesap.com Antalyaspor maçında 1'i zorunlu toplam 2 değişikliğe gitti. Samsunspor deplasmanında forma giyen Mario Lemina ve aynı maçta kırmızı kart gören Günay Güvenç, Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira'yı sahaya süren Buruk, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'e şans veren Okan Buruk, ileri uçta ise Victor Osimhen'i kullandı.

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor mücadelesine şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 3 EKSİK

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesine 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Sakatlıkları devam eden Gabriel Sara ve Yaser Asprilla'nın yanı sıra 32'nci haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Günay Güvenç, Galatasaray'ın bu maçtaki eksikleri oldu.

YUNUS AKGÜN SÜPER LİG'DE DALYA DEDİ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü Süper Lig maçına çıktı. Hesap.com Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, Galatasaray kariyerindeki 100 lig maçını geride bırakmış oldu. Süper Lig'de 99 maçta 16 gol ve 27 asistlik performans sergileyen milli oyuncu, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Galatasaray formasıyla 4 şampiyonluğa imza attı. Galatasaray'ın Hesap.com Antalyaspor'u yenmesi durumunda 25 yaşındaki milli oyuncu, kariyerindeki 5'inci Süper Lig şampiyonluğunu yaşayacak.

DRIES MERTENS VE AİLESİ RAMS PARK'TA

Sarı-kırmızılı takımdan geçtiğimiz sezon ayrılarak futbola veda eden Belçikalı Dries Mertens, Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasını RAMS Park'ta tribünden takip etti. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izlemek üzere eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte İstanbul'a gelen Mertens, statta yerini aldı. Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens ve oğlu Ciro'ya sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi tezahüratlarda bulundu.

10 MAYIS ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL PANKART

Galatasaraylı futbolcular, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşması öncesinde sahaya 10 Mayıs Anneler Günü'ne özel pankartla çıktı. Oyuncular, üzerinde 'Anneler Günü Kutlu Olsun' mesajı bulunan pankartı birlikte tutarak sahaya giriş yaptı.

Kaynak: DHA

