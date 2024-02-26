Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Antalyaspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle Galatasaray galip gelirken, Antalyaspor'un tek golünü Van de Streek kaydetti.

26.02.2024 22:06  Güncelleme: 22:07
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Mertens'in pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahası içine yönelen Köhn, Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, maçta ikinci kez penaltı noktasını işaret etti.

59. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Sanchez'in kale önünde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira (Abdülkerim Bardakcı dk. 87), Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 80), Tete (Kaan Ayhan dk. 46), Mertens (Eyüp Aydın dk. 88), Kerem Aktürkoğlu, Vinicius (Zaha dk. 70)

Yedekler: Günay Güvenç, Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol (Safuri dk. 76), Larsson (Emre Uzun dk. 74), Buksa

Yedekler: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Milosevic, Ömer Toprak, Mert Yılmaz, Naldo, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 12 pen. ve 45+1) (Galatasaray) Van de Streek (dk. 33) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Buksa (Antalyaspor), Torreira, Kaan Ayhan (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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