Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 Geçti

- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
51. dakikada Berkan Kutlu'nun kale çizgisi önüne çevirdiği topa Sallai'nin dokunuşunda kaleci gole izin vermedi.
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktada topu alan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+2. dakikada Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen sol çaprazdan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 30), Veysel Sarı (Emre Uzun dk. 87), Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 63), Townsend, (Djenepo dk. 46), Van de Streek (Gaich dk. 46), Larsson, Samudio
Yedekler: Abdullah, Amar, Soner Dikmen, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Barış Alper Yılmaz dk.71), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Berkan Kutlu dk. 23), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens (Hakim Ziyech dk. 71), Yunus Akgün (Victor Osimhen dk. 78), Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk.78)
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Victor Nelson, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Mauro Icardi (dk.10, dk. 52), Victor Osimhen (dk. 90+2) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Güray Vural, Djenepo (Antalyaspor), Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Davinson Sanchez (Galatasaray)
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