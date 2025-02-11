Galatasaray, Arda Ünyay'ı Transfer Etti

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Arda ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
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