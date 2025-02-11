Galatasaray, Arda Ünyay'ı Transfer Etti

Spor

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Arda ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.