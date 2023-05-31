Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ı radarına aldı.
Takımın en önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Galatasaray, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdi.
Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 gol attı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk kesmedi! Devler Ligi'ni düşünen Galatasaray, Aubameyang'ın peşinde - Son Dakika