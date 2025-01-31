Galatasaray Avrupa\'da Hedefi Kaçırdı

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Galatasaray, iyi başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonu hedeflediği yerde bitiremedi.

AA'nın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarının normal sezon performansını değerlendirdiği dosya haberlerin bu bölümünde Galatasaray ele alındı.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi play-off turundan başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna 36 takımlı yeni lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"de iyi bir kura çeken sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg ve Malmö, İngiltere'nin Tottenham, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın AZ Alkmaar ile Ajax takımlarıyla eşleşti.

İlk haftada sahasında PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda sürpriz bir şekilde RFS ile 2-2 berabere kaldı. Ardından iki iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Elfsborg'u 4-3, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. İlk 4 maç sonunda 10 puana ulaşan Galatasaray, üst sıralarda kendine yer buldu.

Ardından iki deplasmana giden "Cimbom" AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Buna rağmen ilk 8 içindeki yerini koruyan Galatasaray, 7. haftada puanı olmayan ve o zamana kadar sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, Dinamo Kiev maçı sonrasında son 16 turu play-off'unda oynamayı garantiledi.

Son 3 maçtaki beraberliklerle ilk 8 hedefinde yara alan sarı-kırmızılı ekip, son hafta deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Hem namağlup ünvanını yitiren sarı-kırmızılı ekip, hem de ilk 8'e kendini atamadı. Fazladan bir tur oynama yükünün altına giren Galatasaray, son 16 turuna yükselebilmek için 2 aşamalı play-off oynayacak.

Play-off'ta muhtemel rakipler

Galatasaray, son 16 turu play-off'unda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar veya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek.

Sezonu 14. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, son 16 takım arasına kalabilmek için 19. AZ Alkmaar veya 20. Midtjylland'dan biriyle mücadele edecek. İki maç sonunda tur atlayan takım, son 16 turuna yükselecek.

Play-off müsabakaları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Son 4 maçın skoru hayal kırıklığına neden oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçta 10 puan toplarken, son 4 maçta sadece 3 puan elde edebildi.

Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 4 maçtaki performansıyla alkış aldı. Deplasmanda RFS'ye sürpriz bir şekilde puan kaybeden "Cimbom" PAOK, Elfsborg ve Tottenham maçlarında hem aldığı skor hem de sergilediği etkili futbolla beğeni topladı.

Galatasaray, "Kupa 2"deki son 4 müsabakada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşayınca ilk 4 hafta sonunda kurulan ilk 8 hayali suya düştü.

Puan kaybettiği 3 takım Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, güçlü takımlara karşı iyi futbol sergilerken, kağıt üzerinde favori olduğu müsabakalarda puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, puan kaybı yaşadığı AZ Alkmaar ve Ajax, yollarına Avrupa'da devam ediyor. Diğer takımlar RFS, Malmö ve Dinamo Kiev, ilk 24'ün dışında kalarak elendi.

Deplasman performansı sıkıntılı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda deplasmandaki 4 maçta galibiyet elde edemedi.

Sahasındaki 4 müsabakada 3 galibiyeti 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise beklentileri karşılayamadı. "Cimbom" konuk olduğu maçlarda RFS, AZ Alkmaar ve Malmö ile berabere kalırken, Ajax'a mağlup oldu.

Sahasında sadece 2 puan kaybeden Galatasarayi dış sahada muhtemel 12 puandan sadece 3'ünü hanesine yazdırabildi.

Üstünlüğünü koruyamadı

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, puan kaybettiği maçlarda yakaladığı skor avantajını da değerlendiremedi.

İkinci haftadaki RFS müsabakasında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, rakibinin gollerine engel olamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Altıncı haftadaki Malmö mücadelesinde 1-0 geri düşmesinin ardından 2-1 öne geçen Galatarasaray, bu üstünlüğü koruyamadı. İsveç temsilcisi, uzatma bölümünde bulduğu golle sarı-kırmızılı ekibi 2 puandan etti.

Galatasaray, 7. haftada ise 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçında rakibinin arka arkaya bulduğu golleri önleyemedi. Maç 3-3 beraberlikle sonlanırken sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'a puansız gelen Ukrayna temsilcisini 1 puanla uğurladı. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden bu takımlar karşısında skor üstünlüğünün korunamaması sonrası yaşanan puan kayıpları spor kamuoyu, sarı-kırmızılı camia ile taraftarların tepki ve eleştirilerini topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, puan kaybetmese de PAOK, Elfsborg ve Tottenham maçlarının son anlarında da büyük stres ve panik yaşadı.

Lig etabının en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.

Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

"Cimbom" birçok hücum istatistiğinde UEFA Avrupa Ligi'nin zirvesinde yer aldı. Galatasaray, 172 kez ile rakip kaleye en fazla şut çeken, 60 kez ile de en fazla isabetli şut atan takım oldu.

Skor yükünü Osimhen ve Yunus çekti

Galatasaray'da Victor Osimhen ile Yunus Akgün, lig etabının en golcü futbolcuları oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda attığı 19 golünün 10'u Osimhen ve Yunus'tan geldi. İki futbolcu da beşer golle takımlarının skor yükünü sırtladı.

Bu futbolcuları 2 golle Mauro Icardi, birer golle ise Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Elias Jelert izledi.

İki golü ise PAOK ve Elfsborg müsabakalarında rakip futbolcular kendi kalelerine gönderdi.

Avrupa'da tüm maçlarda gol yedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 maçta da kalesini gole kapatamadı.

"Kupa 2"de çıktığı 8 maçın hiçbirinde rakiplerin gol bulmasını önleyemeyen sarı-kırmızılılar, meşin yuvarlağı toplamda 16 kez ağlarında gördü. Galatasaray, bu açıdan Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girerek yoluna devam edenler arasında en fazla gol yiyen takım oldu.