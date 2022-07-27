Salernitana: 1-1 - Son Dakika
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Salernitana: 1-1

27.07.2022 22:32
Salernitana: 1-1

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci etabındaki ilk hazırlık maçında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci etabındaki ilk hazırlık maçında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, 2'nci etap kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya geldi. Tivoli Stadyumu'ndaki mücadeleye Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Okan Kocuk, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan ve Haris Seferovic 11'iyle çıktı.

İtalyan ekibi 11'inci dakikada Botheim'in golüyle karşılaşmada öne geçti. Galatasaray bu gole 2 dakika sonra yeni transferi Seferovic ile cevap verdi: 1-1. Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısında Hamza Akman, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Beknaz Almazbekov, Bafetimbi Gomis, Efe Akman, Özgür Baran Aksaka'ya da şans verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salernitana: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salernitana: 1-1 - Son Dakika
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