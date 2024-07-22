Galatasaray, Avusturya'ya ikinci etap kamp çalışması için gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Avusturya'ya ikinci etap kamp çalışması için gitti

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya hareket etti. Liezen bölgesinde 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak olan sarı-kırmızılı takım, İtalya'nın Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak. Alexandru Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Davinson Sanchez ise kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda birçok önemli futbolcu bulunuyor.

22.07.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı takım, Liezen bölgesinde 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak. Galatasaray, bu kamp döneminde İtalya'nın Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Kazımcan Karataş ve Taylan Antalyalı ile izinli olan Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Kaynak: AA

Alexandru Cicaldau, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Galatasaray, Avusturya, İtalya, Futbol, Parma, Lecce, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avusturya'ya ikinci etap kamp çalışması için gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın Kamala Harris’e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:03:19. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Avusturya'ya ikinci etap kamp çalışması için gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement