Galatasaray, AZ Alkmaar\'a 4-1 Yenildi

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(ANKARA)-Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nd asaat 23.00'da başlayan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetti.

AZ Alkmaar 12. dakikada Svean Mijnans'ın golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray 20. dakikada Roland Sallai'nin golüyle beraberliği yakaladı ve durumu 1-1 yaptı. AZ Alkmaar 37. dakikada Troy Parrott'un penaltıdan attığı, 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Moller Wolfe'nin golüyle Galatasaray Karşısında skoru 4-1 yaptı. 51.dakikada Kaan Ayhan ikinci sarıdan kırmızı kart alarak oyundan çıkmasıyla Galatasaray maçın kalan dakikalarını 10 kişi oynadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.