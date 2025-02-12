Galatasaray AZ Alkmaar'a Hazır - Son Dakika
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Galatasaray AZ Alkmaar'a Hazır

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı ve Amsterdam'a hareket edecek.

12.02.2025 21:52
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- Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur yağışı altında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda AZ Alkmaar karşısında sarı kart cezalı olan Victor Osimhen dinlendirilirken, tedavileri devam eden Yunus Akgün ile Ismail Jakobs da yer almadı.

Galatasaray, saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu TSİ 22.00'de AFAS Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İHA

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