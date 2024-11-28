Stat: AFAS
Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei (Romanya)
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Ruben van Bommel, Parrott
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen
Goller: Dk. 2 Mijnans (AZ Alkmaar), Dk. 43 Koopmeiners (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Ruben van Bommel (AZ Alkmaar)
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.
9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.
Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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