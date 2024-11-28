Galatasaray AZ Alkmaar ile Berabere - Son Dakika
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Galatasaray AZ Alkmaar ile Berabere

Galatasaray AZ Alkmaar ile Berabere

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

28.11.2024 21:56
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan seken meşin yuvarlağı kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Ruben van Bommel'in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fernando Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo'nun vuruşunda Muslera'nın yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

13. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

22. dakikada Gabriel Sara'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

24. dakikada Mayckel Lahdo'nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel'in Yunus Akgün'ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei

AZ Alkmaar: Jeroen Zoet, Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Peer Koopmeiners, David Moller Wolfe, Jordy Clasie, Sven Mijnans, Zico Buurmeester, Mayckel Lahdo, Ruben van Bommel, Troy Parrot

Yedekler: Hobie Verhulst, Wouter Goes, Bruno Martins Indi, Ernest Poku, Mexx Meerdink, Kristijan Belic, Kees Smit, Dave Kwakman, Jayden Addai, Denso Kasius, Mees de Wit, Daniel Deen

Teknik Direktör: Maarten Martens

Galatasaray: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen, Michy Batshuayi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 43) (Galatasaray), Sven Mijnans (dk. 2) (AZ Alkmaar)

Sarı kart: Ruben van Bommel (AZ Alkmaar) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray AZ Alkmaar ile Berabere - Son Dakika

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