Galatasaray AZ Alkmaar'la Zorlu Maçta

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacakları müsabakanın zor geçeceğini belirtti.

Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı, yarın oynanacak müsabaka öncesi AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AZ Alkmaar'ı tanıdığını belirten Okan Buruk, "Zor bir karşılaşma olacak. Rakibimizi tanıyoruz. Fenerbahçe ile oynadılar. O maçı izlemiştik. Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncuları vardı. Bize daha hazır bir kadroyla çıkacaklar. Üst üste kazanamama serileri vardı ama son maçta kazandılar. İyi bir takıma ve teknik adama karşı maça çıkacağız. Burada kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e değinen Okan Buruk, "Dries Mertens'in 3. senesi. Her sene daha da gençleşiyor. Takıma saha içi ve dışı katkısı çok önemli. Hakim Ziyech de geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sakatlıkları oldu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. İkisi de önemli oyuncu. Onları seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım için önemli rolleri var." şeklinde konuştu.

Buruk, Hakim Ziyech'in sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili ise "Hakim Ziyech için bir oynama sayımız var. Oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. Geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Forma için sürekli çalışıyor. O iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez." ifadelerini kullandı.

Çok fazla "joker" oyuncuya sahip olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı farklı yerlerde oynatabiliyoruz. Sallai de öyle bir oyuncu. Yarın için bu oyuncularla ilgili düşüncelerimiz var. Yunus, milli takımda önde önemli işler yaptı. Oyun içi bazen sistemi değiştirebiliyoruz. Yunus'u önde etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Abdülkerim Bardakcı: "Bu turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz"

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı ise hafta boyunca iyi hazırlandıklarını belirterek, "Zor bir maç olacağınız biliyoruz. Analizimizi yaptık. Kazanmak istiyoruz. Bu turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz. Bu maçı kazanıp adım adım gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Bütün stoperlerimiz çok kıymetli. Stopere kim gelirse gelsin diğerini aratmıyor. Onunla oynamaktan zevk alıyorum. Beni de rahatlatıyor. Umarım uzun süre onunla oynarım." şeklinde konuştu.