Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan çalışmada yer almadı. Galatasaray, bugün saat 17.00'de özel uçakla Hollanda'ya gidecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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