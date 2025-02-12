Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Galatasaray, AZ Alkmaar maçına 6 oyuncusundan mahrum çıkacak. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanı sıra, Ajax maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın saat 23.00'de AFAS Stadı'nda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.