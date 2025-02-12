Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray yarın deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Hollanda'ya hareket etti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün dışında sarı kartı cezalısı olan Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metehan Baltacı." - İSTANBUL