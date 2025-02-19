Galatasaray, AZ Alkmaar Rövanşında İleriye Bakıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar Rövanşında İleriye Bakıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile rövanş maçında 4-1'lik açığı kapatmaya çalışacak.

19.02.2025 14:18
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak Galatasaray, yeni bir Neuchatel Xamax başarısı yakalamanın peşinde.

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988 tarihindeki rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, zorlu AZ Alkmaar müsabakasında da benzer bir başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 37 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.

İstatistikler umut vermiyor

AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, Hollanda ekibini tur için daha şanslı gösteriyor.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği 5 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.

Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa mücadelelerinde elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 4 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım, elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray, 5 eşleşmenin 2'sinde Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı deplasmanda 3-0 ve 5-1'lik farklı mağlubiyetlerin ardından İstanbul'daki rövanş maçlarında turu getiren skoru alamadı.

5 eşleşme

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk maçı 3 ve üzeri farklı kaybettiği maçlar ve rövanşları şöyle:

SezonOrganizasyonTur

RakipSonuçlar
1987-88Şampiyon Kulüpler Kupası1. TurPSV0-3 (D)/ 2-0 (Elendi)
1988-89Şampiyon Kulüpler Kupası2. TurNeuchatel Xamax0-3 (D)/ 5-0 (Tur atladı)
1988-89Şampiyon Kulüpler KupasıYarı FinalSteaua Bükreş0-4 (D)/ 1-1 (Elendi)
2012-13Şampiyonlar LigiÇeyrek FinalReal Madrid0-3 (D)/ 3-2 (Elendi)
2021-22Şampiyonlar Ligi2. TurPSV1-5 (D)/1-2 (Elendi)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar Rövanşında İleriye Bakıyor - Son Dakika

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