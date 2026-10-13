Galatasaray Barça karşısına 3 değişiklikle çıktı, Osimhen 39 gün sonra 11'de başladı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Barça karşısına 3 değişiklikle çıktı, Osimhen 39 gün sonra 11'de başladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Barça karşısına 3 değişiklikle çıktı, Osimhen 39 gün sonra 11\'de başladı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona karşısında son Kasımpaşa maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Eren Elmalı, Mario Lemina ve Victor Osimhen'e görev verdi; Osimhen 39 gün sonra ilk 11'de başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Barcelona karşılaşmasına 3 değişiklikle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Barça karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Eren Elmalı, Mario Lemina Victor Osimhen'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Victor Osimhen 39 gün sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasında 11'de görev aldı. Son olarak 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir karşısında 11'de başlayan ve bu müsabakada sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından geçtiğimiz cuma günü Kasımpaşa maçıyla sahalara döndü. 27 yaşındaki futbolcu, Barcelona mücadelesiyle de 39 gün sonra 11'deki yerini aldı.

Barış Alper Yılmaz yine sağ bekte

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Barcelona maçında da yine sağ bek pozisyonunda başladı. Barış Alper'i hücum dışında beklerde de oynatan Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa müsabakasında olduğu gibi yine sağ bekte görev verdi.

Ismail Jakobs stoper başladı

Teknik Direktör Okan Buruk, savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ismail Jakobs'a görev verdi. Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında da stoperde oynamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El-Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga bekledi.

Fatih Terim'den destek

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barcelona maçında yalnız bırakmadı. Terim, mücadeleyi stadyumdan takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterirdi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Barcelona maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar kale arkasındaki tribünlere 'Filistin'e özgürlük' ve 'Gazze'de insanlık vicdanını kaybetti' pankartı açtı.

Kaynak: İHA
Abdülkerim BardakcıVictor OsimhenEren ElmalıGalatasarayOkan BurukDeniz GülKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
21:57
Canlı anlatım: Goller üst üste, Galatasaray tarih yazıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste, Galatasaray tarih yazıyor
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:37
Milli Takım’ın yeni hocası mı olacak Abdullah Avcı’dan beklenen açıklama geldi
Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 22:37:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray Barça karşısına 3 değişiklikle çıktı, Osimhen 39 gün sonra 11'de başladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei