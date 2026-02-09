Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

Galatasaray, Barcelona\'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
09.02.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın, Barcelona'nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için teklif yaptığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın Bernal için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya da mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği ancak transferde şimdilik sonuç alınamadığı belirtildi.

Ara transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i transfer eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MARC BERNAL İÇİN TEKLİF YAPILDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, ara transfer döneminde Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için Barcelona'ya teklifte bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç oyuncuyu çok istediği ve Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için bizzat yetki verdiği belirtildi.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Galatasaray'ın Bernal için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya da mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği belirtildi. Ancak transferde şimdilik sonuç alınamadığı, yaz transfer döneminde yeniden girişimlerin olabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 18 maça çıkan Marc Bernal, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:19:04. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.