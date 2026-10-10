Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde antrenmanla başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.