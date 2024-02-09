Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Derrick Köhn ise ilk antrenmanına çıktı.

09.02.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek.

DERRICK KOHN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Alman ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, ilk antrenmanına çıktı. Köhn, Başakşehir maçının hazırlıklarının tamamlandığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Antrenman, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement