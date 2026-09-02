Galatasaray, Başakşehir maçı öncesi yeni transferini takımla buluşturdu - Son Dakika
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Galatasaray, Başakşehir maçı öncesi yeni transferini takımla buluşturdu

Galatasaray, Başakşehir maçı öncesi yeni transferini takımla buluşturdu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam etti. Yeni transfer Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı; hazırlıklar yarın saat 18.00'deki antrenmanla tamamlanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Deniz Gül, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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