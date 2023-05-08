Sarı-kırmızılı topçular çılgına döndü! Yorumcular pozisyonun penaltı olduğu kanısında buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damga vurdu.

ICARDI YERDE KALDI

Maçın 42. dakikasında Mauro Icardi, Başakşehirli futbolcu Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi.

DEVAM KARARI

Maçın hakemi Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü. Meler kısa bir süre VAR'la görüştü, penaltı kararı çıkmadı. Galatasaray'ın itirazı devam etti.

YOĞUN İTİRAZ

Galatasaraylı futbolcular Halil Umut Meler'in etrafında çember oluşturdu ama netice değişmedi. Taraftarlar da bu karara tepki gösterdi.

YORUMCULARDAN GÖRÜŞLER

Spor medyasının ünlü isimleri Ersin Düzen, Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.