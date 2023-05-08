Sarı-kırmızılı topçular çılgına döndü! Yorumcular pozisyonun penaltı olduğu kanısında buluştu - Son Dakika
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Sarı-kırmızılı topçular çılgına döndü! Yorumcular pozisyonun penaltı olduğu kanısında buluştu

08.05.2023 21:55
Sarı-kırmızılı topçular çılgına döndü! Yorumcular pozisyonun penaltı olduğu kanısında buluştu

Galatasaray, ilk yarıda Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Halil Umut Meler karşılaşmayı devam ettirdi. Spor medyasının ünlü isimleri Ersin Düzen, Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damga vurdu.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

ICARDI YERDE KALDI

Maçın 42. dakikasında Mauro Icardi, Başakşehirli futbolcu Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

DEVAM KARARI

Maçın hakemi Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü. Meler kısa bir süre VAR'la görüştü, penaltı kararı çıkmadı. Galatasaray'ın itirazı devam etti.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

YOĞUN İTİRAZ

Galatasaraylı futbolcular Halil Umut Meler'in etrafında çember oluşturdu ama netice değişmedi. Taraftarlar da bu karara tepki gösterdi.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu

YORUMCULARDAN GÖRÜŞLER

Spor medyasının ünlü isimleri Ersin Düzen, Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.

G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu
G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu
G.Sarayı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı pozisyonunda aynı görüşte buluştu
YORUMLAR
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Son Dakika Spor Sarı-kırmızılı topçular çılgına döndü! Yorumcular pozisyonun penaltı olduğu kanısında buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarı-kırmızılı topçular çılgına döndü! Yorumcular pozisyonun penaltı olduğu kanısında buluştu - Son Dakika
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