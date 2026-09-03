Galatasaray-Başakşehir yarın 37. kez karşılaşacak; 36 maçta 21 Galatasaray galibiyeti var - Son Dakika
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Galatasaray-Başakşehir yarın 37. kez karşılaşacak; 36 maçta 21 Galatasaray galibiyeti var

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Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 36 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı; 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, son 8 lig maçında ve 8 deplasman maçındadır rakibine yenilmiyor.

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 36 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 65 golüne, Başakşehir 39 golle cevap verdi.

Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar

Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde iki takım arasında 13'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 18 maçta sarı-kırmızılılar 10, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 29, ev sahibi ekip ise 24 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.

Son 8 lig maçında Galatasaray galip

Galatasaray, Başakşehir karşısında son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 8 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

Sarı-kırmızılılar, 8 maçtır deplasmanda kaybetmiyor

Galatasaray, Başakşehir'e 8 maçtır dış sahada yenilmiyor.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 16. haftasında 1-1 berabere biten maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile oynadığı 8 deplasman maçından 5 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 17 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetlerini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Başakşehir yarın 37. kez karşılaşacak; 36 maçta 21 Galatasaray galibiyeti var - Son Dakika

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