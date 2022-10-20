Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray aleyhine verilen hakem kararlarına karşı tepkili olan sarı-kırmızılı kulüpte, Başkan Vekili Erden Timur gündeme dair çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve yeni bir uygulamaya geçeceklerini söyledi.
Erden Timur yaptığı açıklamalarda, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadelerini kullandı.
Timur ayrıca, "Gelip herkes, istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar, gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız. Abdülkerim'in pozisyonunu söylerken, Ross'un pozisyonunu da söyledik. Buna devam edeceğiz." dedi.
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