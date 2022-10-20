Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak - Son Dakika
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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak

20.10.2022 16:44

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, hakem kararlarından şikayet ederek düzenlediği basın toplantısında sıra dışı bir açıklamada bulundu. Timur, Süper Lig'deki tüm takımlara karşı yapılan haksızlıklarla ilgili GS TV'de program düzenleyeceklerini ifade ederek, "Futbol için adalet' olacak programın konusu... Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray aleyhine verilen hakem kararlarına karşı tepkili olan sarı-kırmızılı kulüpte, Başkan Vekili Erden Timur gündeme dair çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve yeni bir uygulamaya geçeceklerini söyledi.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN HER KULÜP İÇİN MÜCADELE ETMEYE VARIZ"

Erden Timur yaptığı açıklamalarda, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadelerini kullandı.

"TÜM DİJİTAL MECRALARDA YAYINLAYACAĞIZ"

Timur ayrıca, "Gelip herkes, istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar, gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız. Abdülkerim'in pozisyonunu söylerken, Ross'un pozisyonunu da söyledik. Buna devam edeceğiz." dedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak - Son Dakika
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