Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor! - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!

20.04.2022 00:09
Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçime mahkeme tarafından uygulanan tedbirin kalkmaması durumunda Başkan Burak Elmas'ın istifa edeceğini açıkladı. Öztürk yaptığı açıklama, "Sayın Burak Elmas başkana şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek." ifadelerini kullandı.

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen başkan adayı Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor! İşte olası yeni seçim tarihi
Metin Öztürk

"KULÜP 14 MAYIS İÇİN BİR SEÇİM KARARI AÇIKLAYACAK"

Olağanüstü genel kurulla ilgili 22 Nisan Cuma günü için mahkemenin bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Çünkü iki başkan adayı bu tedbir kararına karşı ortak bir tavır gösterdi. Fakat bu tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah adresinin Kazakistan'da gözükmesi, bunun biraz da bilinçli olduğunu zannediyorum, işi uzatabilir. Bu konuda da Sayın Burak Elmas başkana şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Yarışa kendisi katılamayacağı halde bunun gerçekleşmesi için gereğini yapıyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor! - Son Dakika


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