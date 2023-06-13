Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi

13.06.2023 00:47

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi'nin maliyetine yönelik sözlerine sert bir şekilde cevap verdi. Sancak'ın 'Galatasaray, Icardi'yi 750 bin euroya getirdi. Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok.' sözleri üzerine Özbek, 'Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar.' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı programda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi'nin maliyetine yönelik sözlerine sert bir şekilde cevap verdi.

"YARIN KULÜBE GELSİN BEN ONA GÖSTEREYİM"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "Galatasaray, Icardi'yi 750 bin euroya getirdi. Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok." sözleri Özbek'i kızdırdı. Dursun Özbek Spor Gecesi programında Sancak'a yanıt vererek, "Galatasaray şeffaf bir kulüp. Murat'ın bu sözlerini yadırgadım. Çok yadırgadım. Ben bir şey söylüyorum, oradan farklı bir şey söylüyor. Bence hoş bir söylem değil, hoş değil. Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar. Murat Sancak'a ne Icardi'den! Ben taraftarıma sesleniyorum. O benim taraftarım değil" dedi.

SANCAK NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı programda Galatasaray'ın Icardi için ödediği maaşın 750 bin euro olarak dile getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Sancak programda, "Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok. Onu geç, onun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Onun ne olduğunu açıklamayayım, zor durumda kalmasınlar. 1 milyon 750, 2 milyon 750 bin de verirdim ben kiralama parası. O kadar değil"

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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi - Son Dakika
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