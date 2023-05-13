Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi

13.05.2023 17:28

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte "Fener Ağlama" bestesini söyledi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tartışma yarattı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, seçimler nedeniyle verilen kısa arada Florya'daki tesislerde etkinlik düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de etkinlikte bulundu.

ALKIŞ TUTUP "FENER AĞLAMA" BESTESİNİ SÖYLEDİ

Başkan Özbek, etrafındaki kalabalığın açtığı "Fener Ağlama" bestesini alkış tutarak söyledi. 343Digital'in paylaştığı görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı

TARTIŞMA ÇIKTI

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşadı. Görüntülere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar da oldu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
Görüntüler tepki çekti! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'Fener Ağlama' bestesini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi - Son Dakika
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