Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, seçimler nedeniyle verilen kısa arada Florya'daki tesislerde etkinlik düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de etkinlikte bulundu.
Başkan Özbek, etrafındaki kalabalığın açtığı "Fener Ağlama" bestesini alkış tutarak söyledi. 343Digital'in paylaştığı görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.
Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşadı. Görüntülere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar da oldu.
Sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'Fener Ağlama' bestesini söyledi - Son Dakika