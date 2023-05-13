Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, seçimler nedeniyle verilen kısa arada Florya'daki tesislerde etkinlik düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler de etkinlikte bulundu.

ALKIŞ TUTUP "FENER AĞLAMA" BESTESİNİ SÖYLEDİ

Başkan Özbek, etrafındaki kalabalığın açtığı "Fener Ağlama" bestesini alkış tutarak söyledi. 343Digital'in paylaştığı görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşadı. Görüntülere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar da oldu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: