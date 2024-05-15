Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulübü Güçlü Bir Mali Yapıya Kavuşturmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulübü Güçlü Bir Mali Yapıya Kavuşturmayı Hedefliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulübü Güçlü Bir Mali Yapıya Kavuşturmayı Hedefliyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübü güçlü bir mali yapıya kavuşturmayı ve her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Özbek, gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin bilgileri paylaşarak, kulübün gelirlerinde ciddi bir artış yaşandığını ve gelecek hedeflerinin Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak olduğunu belirtti. Ayrıca, tesisleşmeye önem verdiklerini ve Galatasaray Vadisi projesini gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

15.05.2024 20:21
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin kulübü güçlü bir mali yapıya kavuşturmak ve her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaştırmak olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün 25 Mayıs'ta düzenlenecek olağan seçimli genel kurulunda, başkanlık için Süheyl Batum'la yarışacak Özbek, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneğinin (1905 AGS) üyeleriyle buluştu.

Özbek, Ankara Sanayi Odası'ndaki toplantıda yaptığı konuşma öncesi 23 aylık görev süresince gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin videoyu izletti.

Üyelerin kullanımına açılmış Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri'nin yanı sıra Riva projesi ve rezidans projesi haline getirdikleri Mecidiyeköy'deki binadan bahsederek sözlerine başlayan Özbek, "Galatasaray'ımız için bir gelecek hedefimiz var. O da Galatasaray'ı güçlü bir mali yapıya kavuşturmak ve rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaştırmak. Galatasaray'ın kanayan yarası borç ve faiz yükünü temizlemek istiyoruz. Ana hedeflerimizden biri bu. Bunun için de Florya'daki arazimizi geliştireceğimizi söyledik. Oy birliğiyle genel kurul bize bu yetkiyi verdi." ifadelerini kullandı.

Özbek, göreve geldiğinden bu yana Galatasaray Store'daki satışlar ve sponsor, reklam, lisans gelirlerinde ciddi bir artış yaşandığını paylaşarak, "2022 yılında yaklaşık 1 milyar lira olan Galatasaray Sportif AŞ gelirimizi, ilk 9 aylık dönemde 4,5 milyar liralık hasılata ve 608 milyon lira kara ulaştırdık. Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar lira mertebesine gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Tesislerin hepsi Galatasaray'ın kendi imkanlarıyla yapılıyor"

Tesisleşmenin önemini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde kulübümüzün özellikle amatör branşlarının maçlarını farklı salonlarda oynamaları ve tüm branşlara dair bir kamp tesisi bulunmaması önemli bir sorundu. Amatör branşlarımızın büyük bir kısmını tek bir yerde toplayabilmek amacıyla stadımıza komşu 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladık. Buranın ismi Galatasaray Vadisi oluyor. Göreve gelirsek Galatasaray Vadisi projesini, kulübümüze maddi bir yük yaratmadan gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kurulduğundan beri Galatasaray, Türkiye'ye sportif manada son derece büyük hizmetler verdi. Fakat son zamanlarda tesislerimiz itibarıyla biraz geri kaldık. Sürdürülebilir başarı ve altyapı başarısı istiyorsak tesisleşmeye önem vermemiz lazım. Florya projesine bağlı olarak futbol takımımızın Kemerburgaz Tesisleri'nin taşınması bu dönemde yapmak istediğimiz projelerden biriydi. Hazırlıklar devam ediyor. İnşallah yeni sezonu burada açacağız. Ayrıca buradaki arazimizin büyüme imkanı var. Şu an talebimiz bakanlıkta, onu da halledeceğim. Bu tesislerin hepsini Galatasaray Kulübü kendi imkanlarıyla yapıyor."

"Faiz borcu 1,4 milyar lira seviyesine geldi"

Özbek, faiz yükü nedeniyle kulübün yönetilemez hale geldiğini belirterek, "İki sene evvel mali bağımsızlığımızı sağlamak zorunda olduğumuzu söyledik. O gün itibarıyla belki daha az seviyede olan faiz yükünün 1,4 milyar lira seviyesine geldiğini ifade etmek istiyorum. Çalışıyoruz, bir şeyler üreteceğiz... Önce 1,4 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Sonra sözleşme gereği arta kalan paranın yarısı eski dönem faizlerine, bir kısmı vergiye kesilecek. Kalacak parayla da kulübü yöneteceksiniz. Çok kaba tabirle anlatıyorum; kulübü yönetemeyeceksiniz. Gelirin yüzde 50-60'ı vergi ve faiz borcu olarak kesilsin, geriye kalanla da 17 amatör şubesi, futbol takımı, tesislere ödediği kiralar ve 700-800 çalışanı olan kulübü yönetmeye çalışın." yorumunu yaptı.

"Fitne fücur insanlarla mücadele ederiz, merak etmeyin"

Sunumuna futbol takımı başta olmak üzere Galatasaray forması giyen sporcuların farklı dallarda elde ettiği başarıları hatırlatarak devam eden Özbek, "Önümüzde dönemde futboldaki hedefimiz Türkiye'deki başarı alışkanlığımızı devam ettirmek ve Avrupa'da yeniden bir kupa almak." dedi.

Seçim yarışının Galatasaray'a hizmet yarışı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk gün size verdiğimiz ilk hedeflerden biri de camia içinde kavga ve çekişmeleri bir kenara bırakmak, sevgi iklimini hep birlikte yaratmaktı. Geçtiğimiz bu dönemde bu sevgi ortamının ilk adımlarını attığımızı düşünüyorum. Bunu daha ileri götürmek en önemli hedeflerimden biridir. Çok üzüldüğüm bir nokta var. O da seçim döneminde yakışıksız ithamlarla, iftiralarla sormadan soruşturmadan Galatasaray camiasını yanlış yönlendirmeye çalışanlardır. Sadece bana değil birlikte çalıştığım pırıl pırıl insanlara utanmadan dil uzatanlar... Biz bu dedikodu kazanıyla, bu fitne fücur insanlarla mücadele ederiz. Hiç merak etmeyin. Umarım bunları yapanlar, Galatasaray'a verdiği zararı anlayıp bir gün pişmanlık duyar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulübü Güçlü Bir Mali Yapıya Kavuşturmayı Hedefliyor - Son Dakika

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