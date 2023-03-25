Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı

25.03.2023 12:25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali genel kurulunda açıklama yaptı. Fenerbahçe ve PFDK'ye göndermede bulunan Özbek, "Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nin verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da mali genel kurulda konuşan başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve PFDK'ye göndermelerde bulundu.

"CEZALARLA İLGİLİ EN KISA ZAMANDA KONUŞACAĞIM"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nin verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"MAYIS AYLARI BİZİMDİR"

"Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu 43 milyon euro'nun ödemesi 4-5 yıl sürelere yayılmış olarak ödenmek üzere kuruldu. Yaklaşık 15 milyon euro'luk da stoğumuzdan oyuncu sattık. Yepyeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takım Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım. Bunu da zaten ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesini arttırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz.

"GÖRÜYORUZ Kİ, HER ŞEYİ PLANLAMIŞLAR"

Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem!"

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Demir: Adamlar bir hafta yenilsin veryansın ediyorlar yeter lan yeter sizden başka kulüp ydkmu Türkiyede çamursunuz işte çamur Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Galatasaray Kulübünün mali kongresi Galatasaray Kulübünün mali kongresi Dursun Özbek: 'Bu küçük ayak oyunlarına ve içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem' -2- Dursun Özbek: 'Bu küçük ayak oyunlarına ve içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem' -2-

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında 'Çok doluyum' dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı - Son Dakika
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