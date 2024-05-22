Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Mayıslar her zaman bizim olacak - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Mayıslar her zaman bizim olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında şampiyon olacaklarını belirtti. Özbek, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve mayısların da ne kadar önemli olduğunu kanıtlayacaklarını söyledi.

22.05.2024 22:41
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Özbek, Türkçeye yerleşmiş bir söz var; "mayıslar bizimdir." Bu boşuna söylenmedi. 2000 yılından beri, hep "mayıslar bizimdir" diyoruz. 2006'da Adnan Başkan'ın söylediği 20.45 mottosu var. Bunlar önemli şeyler, Türkçe lügata yerleşmiş. Mayıs ayı deyince Galatasaray akla geliyor. Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk. Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız. Son derece hazır ve motiveyiz. Yaptığımız etkinlerin hepsinden vazgeçtik. Tüm vaktimizi teknik heyetimizle, oyuncu arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Onun için Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve mayısların da Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bu sefer de kanıtlayacağız. Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız. Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız. Bütün taraftarlarıma buradan selam gönderiyorum, hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Mayıslar her zaman bizim olacak - Son Dakika

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