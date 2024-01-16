Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluk yürüyüşümüze engel olunmak isteniyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'deki hakem kararlarında standart yakalanamadığını belirterek, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne engel olunmak istendiğini savundu.

Özbek, futbol A takımı forma sağ kol sponsoru Yünsa ile RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayseri spor'u 2-1 yendiklerini hatırlatan Özbek, "Dün akşam kendi sahamızda oynadığımız maçı kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Maçta verilen hakem kararlarını tüm spor kamuoyu izledi. Ligin ilk gününden beri devam eden ciddi bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu böyle devam edemez, etmeyecektir." diye konuştu.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünün engellenmek istendiğini savunarak, "Galatasaray, bugün organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için akıldan ve adaletten yoksun her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz. Bunların hiçbirine şaşırmıyoruz. Biz, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, kenetlendiğimiz sürece bunlar beyhude çabalardır. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bazı başkanların yaptığı gibi kafama göre, rüzgara göre yelken açmam, doğru bildiğimden şaşmam. Bizim kıblemiz bellidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Ancak gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmayı da bilirim. Yani, elma demesini de alma demesini de bilirim." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir"

Özbek, Süper Lig şampiyonluğunun bir emeklilik ikramiyesi olmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) seslenen Özbek, "Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldi. Buradan MHK ve TFF'ye sesleniyorum ve onları uyarıyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonunda sessiz sedasız kenara çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz. Sponsorluk törenlerinde bu tür konulara girmeyi tercih etmem ama haftalardır süregelen gelişmeler beni buna mecbur etti." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi

Dursun Özbek, her zaman hak ve adaletten yana tavır sergilediklerini dile getirdi.

Başkan Özbek, Fenerbahçe Kulübünün Galatasaray ile aynı masaya oturmayacağını açıklamasından kısa süre sonra kendilerini canlı yayına davet etmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim kıblemiz belli. Biz, günlük gelişmelere ve esen rüzgara bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız bellidir. Haktan adaletten yana duruşumuzu her zaman aynı şekilde ifade ediyoruz. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Kulübünün başkanı. Bir gün, 'Ben masaya oturmam.' diyor, ertesi gün canlı yayına çıkmak istiyorlar."

"Kenetlenmemiz halinde bu tür kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın birlik ve beraberliği sağlaması durumunda aleyhlerine yapılan oyunların sonuçsuz kalacağını belirtti.

Süper Lig'deki hakem yönetimlerinde standart olmadığını savunan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligin ilk gününden itibaren sadece Galatasaray için değil genelde standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Dün akşam golümüzün iptal edilmesiyle bu zirveye çıktı. Galatasaray Kulübünün kenetlenmesi halinde bu tür kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Camiamızdaki kenetlenmenin, tek yumruk olmanın devam etmesini istiyoruz. Geçen sezon da aynı uygulamalar devredeydi. Bizden hiç beklenmeyen bir performans sergiledik. 13'üncülükten şampiyonluğa giden zor ve zahmetli yolda başarılı olduk. Bu sezon biraz daha tedbirli davranıyorlar. Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla zafer yürüyüşümüzü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbirinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Camianın birlik ve beraberliği bu çabaları boşa çıkaracaktır. Camiamız bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu birliktelik, sadece sportif başarılar için değil finansal yapının düzelmesi ve hedeflerine ulaşması için son derece gereklidir."

"Sporcu maaşları, prim ve transfer ücretlerinde günü gelen taksitlerin hepsini ödedik"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray'ın başarılı olmasının önüne geçmek için spekülasyon üretildiğini ileri sürdü.

Basında futbol takımında ödeme krizi yaşandığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Özbek, "Galatasaray'ı yıpratmak, zafer yürüyüşünden alıkoymak için algı oluşturmanın peşindeler. Süper Lig'de finansal yapısıyla ilgilenilen tek kulüp Galatasaray. Bu, bizi yıpratmak için algı yaratmaktan başka bir şey değil. Finansal açıdan hiçbir sorunumuz yok. Amatör şubeler dahil aralık sonu itibarıyla ödenmesi gereken sporcu maaşları, prim ve transfer ücretlerinde günü gelen taksitlerin hepsini ödedik. Ligde 20 kulüp var ama Galatasaray'ın finansal yapısı konuşuluyor. Biz bunların hiçbirine pabuç bırakmayız. Bu kulübü, bir gün bile temerrüde düşürmeyiz, bir gün bile ödemelerin gecikmesine fırsat vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz"

Başkan Özbek, Süper Lig'de bu sezon 2. olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden futbol takımındaki eksiklikleri bildiklerini söyledi.

Ara transfer döneminde takıma katkı yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soru üzerine Özbek, "Futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz. Bu eksiklikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İsimler üzerinde konuşulduğu zaman Galatasaray'ın faydasına olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.