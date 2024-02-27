Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: TFF\'nin Türk sporuna fayda getiremeyeceğine inanıyoruz

Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı - kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'ye verilen cezanın Antalyaspor maçından saatler önce açıklanmasına değinen Başkan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdı.

"TÜM MAÇLARDA BÜYÜK HATALAR OLUYOR"

Özbek "TFF, bundan sonraki dönemde Türk futboluna başarı getiremeyecektir. Türk futbolunun yenilenmeyi düşünmesi gerekiyor. Hiçbir kulüp yaşanan bu tartışmalardan memnun değil. VAR sistemi Türk futboluna gelmesiyle beraber tartışmaları bitirmesini hedefleniyordu ama hâla uygulamalarda VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Tüm maçlarda büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Biz artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar tartışmalar öyle seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bu yüzden yenilenmeye ihtiyaç var." sözleriyle TFF'ye yüklendi.

BÜYÜKEKŞİ İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihraç edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt veren Özbek "Konu yönetim kurulu gündemine geldi. Bir üye arkadaşımız disipline sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tip talepleri disiplin kurula sevk etmek zorundadır. Kararı Disiplin Kurulu verecektir. Yönetim gereğini yapmıştır. Bundan sonra konu Disiplin Kurulu'ndadır." ifadelerini kullandı.

Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"Bizden önce ligde istenen başarı gelmemişti. Biz böyle bir takımı devraldık, ilk senemizde şampiyon olduk. Sponsorluklar da başarılarla birlikte paralel gidiyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz sponsorluk geliriyle bu sezonki çok farklı. Sponsorluk gelirimizde Galatasaray tarihindeki en büyük seviyeye ulaştık. 50 milyon euroluk hedefimizi de geçmiş bulunuyoruz.

"BU ATEŞ ÜFLEYEREK SÖNMEZ"

Google'a girin ananas yazın, halı saha futbol maçı, şike yazın bakın ne çıkıyor karşınıza. Girin araştırın. Bir abi tavsiyesi onlara, hiç boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş, üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın. Bizim için en önemli şey ülkemizin mutluluğu ve birliği. Rakiplerimize çağrı yapıyorum, saha içinde kalalım. Sürekli kaşıyarak bizi çekme çabanız kötü. Bunun sonuçları kötü olur. Google'da tarayın bakın! Toplumu gerecek şeyleri sürekli gündeme getiriyorlar. Bir defa daha söylüyorum, bu ateş üfleyerek sönmez. Herkes aklını başına alsın."