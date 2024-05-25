Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yeniden Seçildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yeniden Seçildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer alan İbrahim Hatipoğlu, seçimde demokrasi şöleni yaşandığını ifade ederek, 'Genel kurul üyelerimiz sandığa gelerek rekor bir oyla başkanımız Dursun Aydın Özbek'i destekleyerek yeniden başkanlığa seçti. Bugün elde edilen rekor bence önemli bir şeydi' dedi. Hatipoğlu ayrıca sarı-kırmızıları sportif anlamda Avrupa'da başarı beklediğini söyledi.

25.05.2024 22:49
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer alan İbrahim Hatipoğlu, seçimde demokrasi şöleni yaşandığını ifade ederek, "Genel kurul üyelerimiz sandığa gelerek rekor bir oyla başkanımız Dursun Aydın Özbek'i destekleyerek yeniden başkanlığa seçti. Bugün elde edilen rekor bence önemli bir şeydi" dedi. Hatipoğlu ayrıca sarı-kırmızıları sportif anlamda Avrupa'da başarı beklediğini söyledi.

Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek, 3. kez sarı-kırmızılıların başkanı seçildi. Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer alan İbrahim Hatipoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Seçimde demokrasi şöleni yaşandığını söyleyen Hatipoğlu, "Sonunda Galatasaray kazandı. Genel kurul üyelerimiz sandığa gelerek rekor bir oyla Başkanımız Dursun Aydın Özbek'i destekleyerek yeniden başkanlığa seçti. Bugün elde edilen rekor bence önemli bir şeydi. Takımımız iki yıldır rekorlar kırıyor. Hep Okan Hoca rekor kıracak değil ya, bu defa başkanımız rekor kırdı. Galatasaray rekorların takımı. Bu aldığımız büyük destekle Galatasaray için dün olduğu gibi bugün de, yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçim önemliydi. Çünkü başkanımızın çok önemli projeleri vardı. Bunların sonuçlanmasına çok az zaman kalmıştı. En önemlisi de Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını kazanmasına çok yakın bir süreç olmuştu. Bence bu destekle başkanımız çok kısa sürede bu projeyi de sonlandıracak. Belki de Galatasaray'ın tarihini değiştirecek önemli adımları atacaktır. Hep birlikte tüm Galatasaraylılar gibi biz de elimizden gelen her türlü desteği bu süreçte başkanımıza göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Galatasaray, taraftarlarının beğeni ile izlediği ve gurur duyduğu yıllara yaklaşıyor"

Yeni süreçte Galatasaray'ı neler beklediğinin sorulması üzerine İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray'ı sportif anlamda Avrupa'da başarı bekliyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel maçlar çıkardık ama sonuç olarak tam istediğimiz şeyleri alamadık. Gruptan UEFA Avrupa Ligi'ne giderek çıkmıştık. Bu sene Allah nasip ederse yeni formatında Şampiyonlar Ligi'nden çıkarak üst turları arzu ediyoruz. En önemlisi 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız. 5 yıldızlı takımın yıldızları olacaktır. Bu yönde de çalışmalar yapılacak. Galatasaray, tüm taraftarlarının büyük beğeni ile izlediği ve gurur duyduğu yıllara yaklaşıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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