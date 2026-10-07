Galatasaray Başkanı Özbek, 27. şampiyonluk ve Avrupa hedefini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, günü kurtarmak için değil, sarı-kırmızılıların yarınlarını hazırlamak için görevde olduklarını söyledi. Başkan Özbek ayrıca bu sezonki en büyük hedeflerinden birinin Türkiye'de yakaladıkları istikrarı ve başarıyı, Avrupa'ya taşımak olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Haftaya üzücü haberlerle başladıklarını söyleyen Özbek, "Özellikle kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker ağabeyimizi ve Galatasaraylılar Derneği başkanlığı görevinde bulunmuş Fidel Berber'i, divan üyemiz beyaz perdenin değerli aktörlerinden Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bütün camiamıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Fuat ağabey için yarın saat 11'de kulübümüzde anma düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"Bizlere düşen görev bu emaneti daha ileriye taşımaktır"

Ekim ayının Galatasaray'ın için özel anlamı olduğunu aktaran Başkan Özbek, "121. yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları, Galatasaray Lisesi'nde bugün milyonların peşinden gittiği büyük bir hayalin temelini attı. O gün, oraya konulan hedef yalnızca bir spor kulübü kurmak değildi. Türk sporunda öncü olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk olmayan takımları yenmekti. Bizlere düşen görev de 121 yıldır nesilden nesle aktarılan bu emaneti daha ileriye taşımaktır. Başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere Galatasaray'a hizmet etmiş tüm büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"En büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımak"

Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdiklerini hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk, üst üste 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için gurur kaynağıdır. Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam."

"Aslantepe Vadisi'nde çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor"

Kulübün devam eden projeleriyle ilgili son gelişmeleri belirten Dursun Özbek, "Özellikle iki proje üzerinde duracağım. Bu hafta mali genel kurulumuz var. Orada detaylı bilgi aktaracağım. Aslantepe Vadisi'nde çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir projeyi arkadaşlarımla berabere Galatasaray'a hizmet açmak için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Kemerburgaz'da akademi binamızla beraber 4 tane daha ilave futbol sahası yapma çalışmalarımız devam ediyor. Orada bizden kaynaklanmayan kısa bir gecikmemiz var. Akademi binasının her şeyini hazırladık. Kulüple ilgili sorunumuz yok, sorun tamamen belediye ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde" dedi.

"Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hedefleri yükselttik"

Yeni sezonun amatör branşlar açısından önem taşıdığını hatırlatan Özbek, "Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hedefleri yükselttik. Galatasaray formasının olduğu her yerde iddialı olmak istiyoruz. Yalnızca başarı bizim için sezon sonu kazanılan kupalardan ibaret değil. Altyapılarımızdan sporcu yetiştirmek, gençlerimize Galatasaray formasını taşıma fırsatını vermek ve şubelerimize sportif olduğu kadar mali açıdan da güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak zorundayız. Ben sporcularımızın ve teknik ekiplerimizin sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız"

Sportif ve kulübün geleceği açısından çok önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, "Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı için mücadele ederken, diğer taraftan tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız" açıklamasında bulundu.

"Hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız"

Kulübü kendilerinden sonraki nesillere güçlü bir şekilde teslim etmek zorunda olduklarını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "Bunu başarabilmemizin yolu da Galatasaray'ın her zaman en büyük gücü olan, birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Elbette farklı görüşlerimiz olacak. Bütün bunların üzerindeki ortak paydamız Galatasaray. Geçmişimiz bize çok açık bir şey söylüyor; Galatasaray bir olduğunda başarır. 121 yıl olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edecek ve Galatasaray'ın hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca tüm üyeleri cumartesi günü yapılacak sarı-kırmızılıların yıllık olağan toplantısına davet etti.