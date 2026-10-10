Galatasaray Başkanı Özbek'in genel kurul açıklamaları DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor

Galatasaray Başkanı Özbek'in genel kurul açıklamaları DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yıllık olağan genel kurul toplantısındaki açıklamaları DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. Yayın, toplantıyı takip etmek isteyenlerin Özbek'in açıklamalarını canlı izlemesini sağlıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yıllık olağan genel kurul toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: DHA
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