Galatasaray Başkanından Gelecek Vurgusu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, harcamalara dikkat ederek kulübün geleceği için ilerlediklerini söyledi.

Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan bütçe toplantısında 2025-26 bütçesinin kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Sabahki konuşmasında iki kişiye teşekkürlerini bildirmediğini belirten Dursun Özbek, "Bunlardan bir tanesi, Vadi İstanbul'daki projemizi yapan arkadaşımız Bünyamin Derman. Galatasaray ile yaptığımız birçok projede kendisi bize destek vermiştir. Galatasaray'ın bu isteklerine cevap vermiş birine teşekkür etmeyi unuttum. Diğer teşekkürü de Abdullah Kavukcu için yapmak istiyorum. Sermaye artışı dönemindeki faaliyetlerimize ve sponsorluk çalışmalarına büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Görevde oldukları süre boyunca kulübün kaynaklarını en doğru şekilde kullanacaklarını vurgulayan Özbek, şunları söyledi:

"Bunu yaparken, kulübün sadece bugün değil, gelecekte de en güçlü şekilde faaliyetlerine devam etmesi için her yaptığımız harcamaya dikkat ediyoruz. Galatasaray'ın her kuruşu, geleceğe dair sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz, hiçbir zaman da unutmayacağız. Galatasaray'ın hayallerinin sonu olmaz. Bunun için son 3 senede önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Karşımızda kurulmuş kirli ittifaklara, iftiralara ve yalanlara karşı hep doğru olanı yaptık. Galatasaray ile önümüzdeki dönemde başarıya hep birlikte yürüyeceğiz. Doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu toplantı ortamının yarattığı birlik, beraberlik ve sevgi ortamının daha da ileri gitmesini diliyorum."