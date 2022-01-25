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Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat! - Son Dakika

Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!

25.01.2022 09:47

Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Burak Elmas için görüşmemiş istifa çağrısı başlatıldı. Başkan Burak Elmas, cuma akşamı bin 111 kongre üyesi ile online toplantı yapacak. Cumartesi günü ise Divan Kurulu toplantısı var. Toplantı, Burak Elmas ve yönetiminin kaderini belirleyecek.

Trabzonspor yenilgisi sonrası Galatasaray'da gerginlik tavan yaptı. Gözler ise Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kez daha istifaya davet ettiği Başkan Burak Elmas'a çevrildi. Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Elmas ise cuma akşamı bin 111 kongre üyesinin hazır bulunduğu online bir toplantıya katılacak. Başkan Elmas, bu toplantıda son dönemde yaşananlarla ilgili açıklamalar yapacak.

Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? 48 saatlik süreçte cevap ortaya çıkacak

HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Burak Elmas cumartesi ise Divan Kurulu'nda üyelerle bir araya gelecek. Bu toplantı da online yapılacak. Bu toplantılar sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Elmas'ın gündeminde erken seçim yok. Mart ayında ise genel kurul yapılacak. Ancak 48 saat içinde yapılacak toplantıdan sonra Burak Elmas'ın akıbeti değişebilir. Taraftarın büyük çoğunluğu Elmas ve yönetiminden rahatsız. Bu durum Galatasaray camiasına da sirayet etmiş durumda. Kısa vadede başarılı sonuçlar gelmezse her şey değişebilir.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KONUŞACAK

Öte yandan 19 Haziran'daki başkanlık seçimlerini 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu art arda alınan başarısız sonuçların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Marttaki genel kurulda konuşacağını söyleyen Hamamcıoğlu, "Sessiz kalmayacağım" dedi

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Trabzonspor, Galatasaray, Burak Elmas, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat! - Son Dakika
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