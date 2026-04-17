Galatasaray Başkent\'te

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, başkente geldi.
Sarı-kırmızılı ekibi Esenboğa Havalimanı çıkışında karşılayan taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, otobüsle kamp yapacağı otele geçti.
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
