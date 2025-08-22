Galatasaray Basketbol'da Yeni Sezon Hedefi - Son Dakika
Galatasaray Basketbol'da Yeni Sezon Hedefi

Galatasaray Basketbol\'da Yeni Sezon Hedefi
22.08.2025 12:51
Buğrahan Tuncer, FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediklerini belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Buğrahan Tuncer, yeni sezonda öncelikli hedeflerinin FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunu belirtti. Errick McCollum ise yeniden sarı-kırmızılı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen seneden kalan FIBA Şampiyonlar Ligi hedefine odaklandıklarını belirten Buğrahan Tuncer, "Bu forma altında geçen seneden kalan bir hedefimiz var. Öncelikli hedefimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alıp ülkemize getirebilmek. Ligde zaten her zaman hedefimiz en üstler. Ama Fenerbahçe, Efes gibi EuroLeague bütçelerindeki takımları yakalayabilmek zor. Galatasaray olarak her zaman her yerde mücadele etmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak" diye konuştu.

Errick McCollum: "Takıma döndüğüm için heyecanlı ve mutluyum"

Galatasaray'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren takım kaptanı Errick McCollum ise, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Çok daha iyi bir şekilde süreçte devam edebileceğimi göreceksiniz. Bu takımın son derece yüksek potansiyeli var. Zafer kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma, koçlarıma, bütün sisteme güveniyorum. Bu sebeple buradayım. Bir sürü kupa kazanmak istiyoruz. Türkiye kariyerim de Galatasaray'da başladı zaten. Bunun bir döngü olduğuna inanıyorum. Bu sebeple son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

Can Korkmaz: "En üst seviyeye çıkacağız"

Sakatlığını atlattığını söyleyen ve takımla beraber en üst seviyeye çıkacaklarını aktaran Can Korkmaz da, "Kendimi şu an gayet iyi hissediyorum. Geçen sezon sonuna doğru da hazır hale gelmiştim. Ama erken diye sağlık ekibimiz riske etmek istemedi. Takımla antrenmanlara başladım. Umarım her şey takımımız için sağlıklı ve güzel şekilde devam eder. Öncelikle sezona iyi şekilde başlamak önemli. Errick'in de dediği gibi yüksek potansiyelli bir takımız. En ileri, en üst seviyeye çıkabileceğimiz kadar çıkacağız. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

