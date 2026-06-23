Galatasaray Basketbol Takımı\'nda 2 ayrılık

Galatasaray Basketbol Takımı, sezon ortasında kadrosuna kattığı iki yabancı oyuncuyla vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

GALATASARAY'DA 2 VEDA

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis’e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray yönetiminin, ayrılan bu isimlerin yerine kısa süre içinde daha dinamik ve skorer oyuncuları kadrosuna katması bekleniyor.