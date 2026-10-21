Lille kalesinde Berke Özer\'e 40 yılda bir görülecek gece: İlk 4 isabetli şut, 4 gol

Lille kalesinde Berke Özer'e 40 yılda bir görülecek gece: İlk 4 isabetli şut, 4 golGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli kaleci Berke Özer'in forma giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Galatasaray'a 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar kaleyi bulan ilk 4 şutunun dördünü de gole çevirdi. Bu galibiyetle Galatasaray, ilk 24 hedefinde önemli bir adım attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler liginin üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i muazzam bir hücum performansıyla 4-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı.
İLK 4 İSABETLİ ŞUTUN TAMAMI GOL
Zorlu deplasmanda maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki bitiriciliğiyle maça damgasını vurdu. Mücadele boyunca kaleyi bulan ilk 4 şutunun dördünde de fileleri havalandıran Galatasaray, rakip kaleci Berke Özer'e adeta çaresiz anlar yaşattı.
ASLAN'DAN KRİTİK 3 PUAN
Yakaladığı fırsatları skora dönüştürmekte sıfır hatayla oynayan temsilcimiz, bu kritik galibiyetle ilk 24'te yer alma yolunda dev bir adım attı ve Avrupa'daki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu.
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