Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı

Abdullah Kayapınar, Para Halter Dünya Kupası'nda 2 altın madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda erkekler 49 kiloda milli sporcu Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve bireysel sıralamada da en iyi dereceye sahip olarak 2. altın madalyayı kazandı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalyasını takdim ederek sporcu ve antrenörleri tebrik etti.