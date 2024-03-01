Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekibe destek verdi. Futbolcular ve teknik ekibe çiçek ve tatlı ikram eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaklaşık 15 dakika sonra tesislerden ayrıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda erkekler 49 kiloda milli sporcu Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve bireysel sıralamada da en iyi dereceye sahip olarak 2. altın madalyayı kazandı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalyasını takdim ederek sporcu ve antrenörleri tebrik etti.
Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında Rizespor, 3 puan hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Kayserispor 11 kez galip gelirken, Rizespor ise 8 kez galip geldi. Müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
Milli judocular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı veren Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı. Tuğçe Beder, -48 kiloda Moğolistanlı rakibi Baasankhuu Bavuudorj'i yenerek bronz madalya elde etti. Salih Yıldız ise -60 kiloda Belçikalı Jorre Verstraeten'i yenerek bronz madalya kazandı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un vefası olmayanlarla yönetilemeyeceğini vurgulayarak, son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durumu eleştirdi. Ayrıca, deprem dönüşümünün önemine değinip, mevcut İBB yönetimini eleştirdi ve İstanbul'un turizm master planının olmadığını belirtti.
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekibe destek vermek için tesise alındı ve antrenman sahasına götürüldü. Futbolseverler, çiçek ve tatlı ikram ederek takıma desteklerini gösterdi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Mart Pazar günü ağırlayacakları Bulgaristan maçını seyircinin de desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi. Takımın kaptanı Betül Yılmaz da takımın performansını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.
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