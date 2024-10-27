Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi forma avantajları - Son Dakika
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi forma avantajları

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde güçlü, Beşiktaş ise deplasmanda zayıf. Derbi yarın.

27.10.2024 11:48
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Galatasaray bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybı yaşarken 4 müsabakada rakiplerini RAMS Park'tan üzgün gönderdi.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş ise bu sezon puan kaybı yaşadığı 2 müsabakayı da deplasmanda oynadı.

Galatasaray bu sezona da evinde seri galibiyetlerle başladı

Geçen sezon iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son maça kadar tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrasında bu sezona da içeride seri galibiyetlerle başladı.

İlk maçında Hatayspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorlarla geçerken tek puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşadı. Galatasaray bu müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrılarak iç sahada bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip Aslantepe'de konuk ettiği son rakibi Alanyaspor'u da 1-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Ev sahibi ekip bu sezon iç sahadaki en farklı galibiyetini de Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek elde etti.

9 farklı oyuncu gol attı

Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki 14 gollü yenilmezlik serisine 9 farklı oyuncu gol katkısı verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı.

Bu oyunculardan Icardi, Batshuayi, Barış Alper, Yunus ve Osimhen oynadıkları maçlarda 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş deplasmanda tekliyor

Bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla taraftarlarını şampiyonluk yolunda ümitlendiren Beşiktaş, Dolmabahçe'de sergilediği performansı deplasman maçlarında ortaya koyamıyor.

Sezona Samsun deplasmanında aldığı 2-0 galibiyetle başlayan Beşiktaş, dış sahadaki ikinci maçında Trabzonspor'u geçemedi.

Uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında geriye düşen siyah-beyazlılar 1-1 sona eren mücadelede beraberliği ilk yarıda attığı golle kurtardı.

Bir sonraki deplasmanına Kayseri'de çıkan Beşiktaş, 3-0'lık galibiyetle İstanbul'a 3 puan alarak döndü. Kayseri'nin ardından Gaziantep deplasmanına çıkan Kara Kartallar, 1-0 öne geçmeyi başardığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği golle 2 puanı Gaziantep'te bıraktı.

Deplasman golcüsü Immobile

Deplasmanda 7 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 2 gol yedi.

Siyah-beyazlı takımda 4 farklı futbolcu deplasmanda gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferleri arasında yer alan Ciro Immobile attığı gollerle takımını deplasmanda da sırtladı.

Siyah-beyazlı takımın dış sahada kaydettiği 7 golün 3'üne İtalyan yıldız Immobile imza atarken bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Gedson Fernandes 2, Rafa Silva ve Gabriel Paulista ise birer gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi forma avantajları - Son Dakika

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